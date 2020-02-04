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Все школы Днепра закрывают на карантин с 6 февраля

В городе превышен эпидпорог по заболеваемости гриппом.

Все школы Днепра закрывают на карантин с 6 февраля
Фото: facebook/Лікарняні Клоуни "Червоні Носи"

Все школы Днепра с 6 по 17 февраля закроют на карантин в связи с распространением гриппа. О таком решении заместитель городского главы Михаил Лысенко, передает "Радио.Свобода".

По его данным, в городе превышен эпидпорог по заболеваемости гриппом.

В дошкольных учебных заведениях карантин не объявляли.

По информации из департамента здравоохранения облгосадминистрации, в общем эпидпорог заболеваемости в области был превышен еще в конце прошлой недели. Сейчас почти 100 тысяч учеников Днепропетровской области на карантине.

Напомним, 21 января в Днепре от пандемического ("свиного") гриппа скончался 2-летний ребенок. У него была тяжелая мгновенная форма болезни. Ребенка не стало через несколько суток после начала заболевания.

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