Во Франции убили чеченского блогера, который критиковал Кадырова

Во французском городе Лилль нашли тело 44-летнего чеченского блогера Имрана Алиева, который критиковал режим лидера Чечни Рамзана Кадырова. Об этом пишет ресурс Le Parisien.

"44-летний чеченский блогер Имран Алиев, который критиковал режим Рамзана Кадырова, был убит ножом в отеле в Лилле на прошлой неделе", - сказано в сообщении.

Тело обнаружили в прошлый четверг в номере отеля в центре города. Нож находился с телом мужчины.

В местной полиции сообщили, что убийство "имеет все характеристики политического мотива", однако нужно дождаться результатов расследования.

Блогер Алиев (также есть псевдоним Мансур Старый) прибыл в гостиницу из Брюсселя с одним человеком, который его сопровождал со среды на четверг. На следующий день после заселения, персонал отеля вынужден был открыл дверь номера, который снимал чеченский блогер, поскольку он не выходил из комнаты.

Алиев регулярно выкладывал на фейсбук и ютуб ролики, в которых он критиковал Кадырова и обвинял чеченского лидера в нарушении прав человека.

В прошлом году блогер также выкладывал видео с сообщением, что на его жизнь прошлым летом было покушение.

Напомним, в августе 2019 года в центре Берлина убили чеченца Зелимхана Хангошвили, который был полевым командиром во время второй чеченской войны. в центре Берлина убили чеченца Зелимхана Хангошвили, который был полевым командиром во время второй чеченской войны.

Убийство произошло демонстративно - в полдень в общественном парке, который расположен в пешей доступности от ведомства канцлера и здания Рейхстага. Убийцу задержали, он оказался гражданином России, приехал в Берлин незадолго до совершения преступления.

Позже в убийце чеченского командира опознали бывшего российского майора милиции Санкт-Петербурга.