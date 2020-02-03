Франция готова помочь Украине в расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета МАУ, - посол

"У нас есть техническая возможность и политическая воля это сделать".

Франция положительно относится к возможности исследовать "черные ящики" самолета Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины", сбитого под Тегераном 8 января.

Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен, передает hromadske.

"Позиция Франции относительно возможности исследовать "черные ящики" во Франции вполне положительная. Я об этом официально сообщил МИД Украины. Если будет запрос с украинской стороны - мы готовы", - добавил посол.

Этьен де Понсен также отметил, что Францию также затронула трагедия с украинским Boeing.

"По этому поводу был контакт между президентами Франции и Украины, и Украина может рассчитывать на помощь Франции, если будет запрос на транспортировку "черных ящиков" во Францию. У нас одна из лучших в мире лабораторий для анализа "черных ящиков". У нас есть техническая возможность и политическая воля это сделать", - отметил посол Франции в Украине.

Ранее сообщалось, что Иран перестал делиться с Киевом подробностями расследования катастрофы самолета МАУ после утечки информации.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

Иран предложил выплатить по 80 тыс. долларов родственникам 11 украинцев, но Украина требует увеличить сумму.