Иран перестал делиться с Киевом подробностями расследования катастрофы самолета МАУ после утечки информации

Иран прекратил делиться информацией о ходе расследования катастрофы самолета МАУ под Тегераном после утечки секретной информации. Об этом сообщил директор по расследованиям катастроф в Организации гражданской авиации Ирана Хассан Резаифар, передает NRT.

Речь идет об аудиофайле сообщения пилота иранского самолета, который летел в одно время с потерпевшим крушение Boeing и видел момент попадания ракеты в борт.

Эта запись была частью доказательств, переданных украинским экспертам в рамках экспертизы общей следственной группы. Резаифар также сообщил, что публикация файла была "странным шагом".

"Эта акция украинцев привела к тому, что мы не делимся с ними больше никакими доказательствами", – пояснил он.

Запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании "Асеман Эйрлайнз" опубликовали 2 февраля ТСН.

"Человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв. Но, главное, о чем становится известно из записи – иранские авиаслужбы не просто скрывали истинную причину авиакатастрофы самолета МАУ. Эта запись доказывает – иранцы видели ракету с момента пуска и до того, как она попала в украинский самолет", – заявили в СМИ.

В ТСН сообщили, что получили пятиминутный разговор от спецслужб.

"Диспетчер: — Доброе утро, "Украинские Международные Авиалинии" 752 (не четко), определено, ваша высота вылета 260, двигайтесь на 6000 футов, повернуть направо.

Диспетчер: — После 6000 футов направление на Парок.

Пилот EP3768: — Заходим на посадку с севера, 3768.

Диспетчер: — Доброе утро, 3768.

Диспетчер: — "Асеман" 3768 (не четко), определить 3343 слева, уровень 110.

Пилот EP3768: — Борт 3768, на связи.

Пилот EP3768: — Заходим на посадку с севера, 3768.

Пилот EP3768: — Нет, сэр?

Пилот EP3768: — Зона 320, для пролета активная?

Диспетчер: — GPS (неразборчиво).

Пилот EP3768: — По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть?

Диспетчер: — Зона 320? На расстоянии скольких миль? Где?

Пилот EP3768: — Точно не могу сказать. Но, я думаю, это у (аэродрома) Пайам, (город) Карадж.

Диспетчер: — Сколько миль? Где?

Пилот EP3768: — Я сейчас вижу свет, как она летит оттуда.

Диспетчер: — Ничего об этом нас не информировали.

Диспетчер: — Как выглядит? На что похож этот свет?

Пилот EP3768: — Это точно свет от ракеты.

Диспетчер: — Она же не в сторону города (Тегеран) летит, нет?

Пилот EP3768: — Возможно… А, нет, нет, со стороны города взлетела.

Диспетчер: — Нам ничего не сообщили, но продолжайте наблюдать.

Пилот EP3768: — Хорошо. Становлюсь на курс посадки.

Диспетчер: — "Украинские Международные Авиалинии" 752, прием.

Диспетчер: — "Украинские Международные Авиалинии" 752, прием!

Диспетчер: — "Украинские Международные Авиалинии" 752, как слышно?!

(запрос повторяется несколько раз с 02:27 до 04:25, без ответа)

Диспетчер: — "Асеман" 3768, 9000 (не четко), курс на посадку.

Диспетчер: — "Асеман" 3768, все, больше вы ничего там вверху не видите?

Пилот EP3768: — Господин инженер, мы видели взрыв, вспышка от взрыва, не понимаем, что это.

Диспетчер: — Мы точно не знаем…

Пилот EP3768: — На нашем курсе все нормально?

Диспетчер: — Да, я не думаю, что для вас будут какие-то проблемы.

Пилот EP3768: — Дай Боже!".

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 –Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

Иран предложил выплатить по 80 тыс. долларов родственникам 11 украинцев, но Украина требует увеличить сумму.