Зеленский опасается подвоха с "черными ящиками" со стороны Ирана

Президент Владимир Зеленский заявил, что опасается подвоха со стороны Ирана при работе с "черными ящиками" сбитого самолета МАУ.

"Они приглашают уже в понедельник [3 февраля] лететь к ним в Иран. Откровенно говоря, мы этого очень боимся", - сказал Зеленский в интервью ТСН.

По его словам, украинские эксперты еще после предыдущей поездки сказали, что Иран не готов к правильной расшифровке "черных ящиков". "Я боюсь, что иранцы могут привлечь наших специалистов, мол давайте здесь на месте расшифруем, а потом скажут – зачем вам теперь черные ящики", - сказал президент Украины.

Он заявил, что президент Ирана ему обещал допуск "к любым предметам, к любым доказательствам" и возможность взять черные ящики.

Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

Украина несколько раз просила Иран отдать "черные ящики" сбитого самолета, но до сих пор их не получила. Глава иранской комиссии по расследованию авиакатастроф Хасан Резайефар 18 января сказал, что Украина получит их, но уже на следующий день забрал свои слова назад.

Без бортовых самописцев будет невозможно установить полную картину крушения самолета МАУ.