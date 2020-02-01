В "Слуге народа" извинились за высказывания своего депутата Брагаря

Не готовым к прямым эфирам депутатам посоветовали отказаться от участия в ток-шоу.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук извинилась за высказывания своего коллеги по партии нардепа Евгения Брагаря.

В эфире телеканала "112 Украина" Брагарь ответил на вопрос пенсионерки из Кировоградской области, как прожить, если вся пенсия уходит на оплату коммуналки: "Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить".

"Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления в получении субсидий и других социальных льгот тем, кто материально обеспечен (депутатам-миллионерам, которые не стыдились получать возмещение за жилье в Киеве, привет!)", - написала Кравчук на своей странице в фейсбук.

Она выразила надежду, что эта ситуация станет уроком для тех, кто ищет быстрой популярности. И посоветовала депутатам, не готовым к прямым эфирам, отказаться от участия в ток-шоу и заниматься законодательной работой.

"От имени руководства фракции прошу прощения у всех, кого могли оскорбить такие слова Евгения Брагаря. Мы их не поддерживаем, это не является и не может быть нашей позицией", - высказалась Кравчук.

Тем временем Брагар на своей странице в фейсбук написал, что ему "досадно, что высказывания по поводу субсидий вызвали такую бурную реакцию". Нардеп также извинился.

"Я являюсь новым лицом в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы. Все мы имеем бабушек, дедушек, родителей, которые получают достаточно низкие пенсии. Хочу подчеркнуть, что не имел целью кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни", - написал Брагарь.

Напомним, ранее Евгений Брагар написал заявление в полицию на волонтера Настю Конфедерат, которая вместе со своей подругой прервала поездку в автобусе "Луцк-Киев" из-за отказа выключить там сериал на русском языке. Брагар также вступился за водителя этого автобуса и сказал, что не допустит его увольнения.