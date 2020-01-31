Украина отправит гуманитарную помощь Албании.

Об этом говорится в указе №32/2020 от 31 января, которым президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров обеспечить предоставление помощи "для содействия в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, которая сложилась в Республике Албания в результате землетрясения".

Последнее значительное землетрясение в Албании произошло 28 января, там были зарегистрированы толчки магнитудой 5,1.

При этом 26 ноября 2019 года в Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4, в результате которого погибли больше 50 человек. Это самое большое количество жертв от землетрясений за весь 2019 год.

Указ Зеленского был подписан спустя несколько дней после приезда в Украину министра европейских и иностранных дел Албании Эди Рамы. Он находился в Киеве и на Донбассе как новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Во время встречи с Зеленским министр также говорил о двусторонних отношениях Украины и Албании.

Напомним, что последний раз президент Украины подписывал указ о гуманитарной помощи в ноябре 2018 года, тогда ее должны были предоставить Йемену, Судану и ДР Конго.