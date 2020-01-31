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"Европейская солидарность" требует от Счетной палаты проверить расходы из бюджета на поездку Зеленского в Оман

В обращении фракции отметили, что ОПУ пытается замаскировать путешествие в Оман под рабочий визит за собственный счет.

"Европейская солидарность" требует от Счетной палаты проверить расходы из бюджета на поездку Зеленского в Оман
Фото: pravda.com.ua

Фракция "Европейская солидарность" направила обращение к Счетной палате с требованием проверить расходы средств из государственного бюджета в период проведения визита президента Владимира Зеленского в Оман. 

В обращении говорится, что Офис президента пытается замаскировать путешествие в Оман под рабочий визит за собственный счет, заявили в пресс-службе "Европейской солидарности"

"Но даже поклонникам президента Зеленского сложно поверить, что он за свой счет взял в путешествие свою госохрану, служащих спецсвязи и защиты информации, ответственных за госпротокол, питание, связи с общественностью и других сотрудников. Очевидно, большинство из сопровождения президента попали в Оман за деньги налогоплательщиков", – предположили во фракции.

Отмечается, что данные последних социологических опросов показали, что большинство украинцев не верят в версию с рабочей поездкой в Оман. 

"Чтобы сделать невозможным злоупотребление властью со стороны президента, необходимо применить функцию парламентского контроля – единственного механизма для противодействия информации о деталях президентского путешествия. Благодаря привлечению Счетной палаты, "Европейская солидарность" рассчитывает установить истинную цену отпуска Зеленского в Оман и сможет вывести на чистую волу все коррупционные риски именно этой поездки", – добавили в пресс-службе. 

Напомним, Зеленский улетел на Рождество в Оман под предлогом рабочей поездки. После того, как в воскресенье в СМИ появилась информация, что Зеленский вместе с семьей без огласки поехал отдыхать на побережье Оманского залива, Офис президента написал, что глава государства отбыл в Оман с рабочей поездкой.

Он прервал свой визит после сообщения о катастрофе самолета МАУ в Иране, но вернулся спустя почти сутки с момента крушения.

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