​Помпео: США поддерживают Украину на пути вступления в НАТО и ЕС

"Украина - это не просто географическое сердце Европы. Это - граница между свободой и авторитаризмом в Восточной Европе".

Госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что Штаты поддерживают Украину на пути вступления в НАТО и Европейский Союз.

Об это он заявил на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

"Украина - это важное государство. Это не просто географическое сердце Европы. Это - крепость, граница между свободой и авторитаризмом в Восточной Европе. Это - растущий рынок, в том числе и для американского экспорта, это страна, которая обеспечивает тепло для европейцев", - сказал госсекретарь США.

Он также отметил, что США видят Украину как государство, которое борется за свободу, демократию, права и благополучие. "Мы продолжаем поддерживать Украину, в том числе и большие антикоррупционные усилия. Безусловно, сейчас США работают над тем, чтобы Украина утвердила верховенство права, наладила инвестиционный климат, реформировала оборонный сектор и установила энергонезависимость", - добавил Помпео.

"Соединенные Штаты защищают суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы продолжаем поддерживать Украину относительно присоединения к НАТО и ЕС. Мы возобновили работу комиссии США - Украина по вопросам стратегического партнерства. Мы издали крымскую декларацию, где указано, что Крым - это Украина. США никогда не признает попытки России аннексировать Крым. В прошлом году вместе с партнерами из Канады и ЕС мы скоординировали санкции в ответ на спровоцированные РФ атаки на украинские суда у Керченского пролива. В декабре мы усилили санкции в отношении Северного потока-2. Начиная с января 2017 года, мы предоставили Украине более $1 млрд помощи в области безопасности. Это будет продолжаться. Мы будем искать дипломатические решения и усиливать безопасность Украины. Мы никогда не примем инициатив, которые бы усложнили для Украины возвращения контроля над территориями", - подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, 29 января США усилили антироссийские санкции по Крыму.