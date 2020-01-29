США расширили антироссийские санкции по Крыму

В список включены восемь человек.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 29 января объявило о введении санкций в отношении восьми человек и одной компании в ответ на продолжающуюся агрессию России против Украины и оккупацию Крымского полуострова.

Сообщение о санкциях было опубликовано на сайте Минфина США, передает Голос Америки.

"Действия Министерства финансов, предпринятые в тесной координации с нашими международными союзниками и партнерами, подтверждают нашу неизменную поддержку восстановления свободных и справедливых демократических политических процессов в Крыму", – заявил министр финансов Стивен Мнучин.

В санкционном списке OFAC оказались председатель оккупационного правительства Крыма с 1 октября 2019 года Юрий Гоцанюк; врио губернатора Севастополя с 11 июля 2019 года Михаил Развожаев; председатель парламента Севастополя с 14 сентября 2019 года Владимир Немцев; председатель городской избирательной комиссии Севастополя Сергей Даниленко; заместитель главы горизбиркома Севастополя Лидия Басова; секретарь горизбиркома Севастополя Екатерина Пыркова, а также член Совета Федерации от Севастополя с 14 сентября 2019 года Екатерина Алтабаева.

Кроме того, США ввели санкции в отношении частной железнодорожной компании "Гранд Сервис Экспресс", оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, и ее гендиректора Александра Ганова. "Гранд Сервис Экспресс" занимается железнодорожными пассажирскими перевозками из России в Крым по Крымскому мосту.

"Все имущество и имущественные интересы вышеозначенных лиц, находящиеся в американской юрисдикции, заблокированы. Гражданам США и американским компаниям запрещено вести бизнес и проводить любые транзакции с лицами, оказавшимися в санкционном списке. Любые иностранцы, ведущие бизнес или осуществляющие транзакции с лицами из санкционного списка также могут оказаться под санкциями", - говорится в сообщении.

Накануне Евросоюз ввел санкции против семерых представителей российских оккупационных властей в Крыму и Севастополе. Кроме того, санкции в отношении крымских чиновников были введены властями Канады в рамках координированных действий международного сообщества с целью осуждения вмешательства России в украинский Крым.