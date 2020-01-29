Бывший король Бельгии Альберт II признал внебрачную дочь

Впервые Дельфина Боэль заявила, что она - дочь короля в 2005 году.

Отрекшийся от трона король Бельгии Альберт II признал 51-летнюю бельгийку Дельфину Боэль своей внебрачной дочерью. Он отказывался сделать это на протяжении последних 20 лет, передает ВВС.

По словам адвокатов 85-летнего экс-короля, решение было принято после получения результатов ДНК-теста.

Также сообщается, что судебная тяжба между Боэль и Королем продолжалась с 2013 года.

Сегодня Дельфине 51 год, она художница и скульптор. По словам ее адвокатов, исход тяжбы - большое облегчение для нее. Она официально признана четвертым, самым младшим ребенком Альберта II.

Бывший адвокат Альберта II Ален Беренбом в интервью фламандскому каналу VTM Nieuws заявил, экс-монарх намерен включить Боэль в свое завещание на равных правах с остальными тремя детьми.

Фото: EPA/UPG Дельфина Боэль со своим адвокатом после очередного судебного слушания. Февраль 2017 года

Слухи о том, что у короля от романа на стороне родился ребенок, ходили в Бельгии с 1999 года, когда в свет вышла биография его жены, королевы Паолы.

В 2005 году в интервью прессе Дельфина Боэль заявила, что она и есть тот самый внебрачный ребенок. Но предпринять дальнейшие шаги она не могла, так как король обладал иммунитетом от судебных разбирательств.

Борьба за официальное признание отцовства стала возможной лишь в 2013-м, когда после 20-летнего правления Альберт II отрекся от трона по состоянию здоровья и, соответственно, лишился иммунитета.

Фото: ru-royalty.livejournal.com Дельфина с матерью Сибилл

Престол тогда перешел к его старшему сыну Филиппу.

В 2018 году суд назначил Альберту II срок в три месяца, в течение которых он должен был предоставить образец для генетической экспертизы, иначе госпожа Боэль будет признана его дочерью по умолчанию и, возможно, за ней будут признаны права на наследство.

Однако бывший монарх долго отказывался проходить ДНК-тест, пока в мае прошлого года апелляционный суд в Брюсселе не постановил взимать с него по 5 тысяч евро за каждый день непредоставления образца в лабораторию.