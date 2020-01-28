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Коронавирусом из Китая заразились еще три человека в Германии

Число заразившихся за сутки увеличилось до четырех человек.

Коронавирусом из Китая заразились еще три человека в Германии
Фото: EPA/UPG

В Баварии еще три человека заразились новым коронавирусом 2019-nCoV из Китая. Они были связаны с первым заболевшим новой пневмонией в Германии.

Об этом сообщает Немецкая волна.

Представитель земельного Минздрава в Мюнхене заявил, что три новых пациента также являются сотрудниками компании Webasto из округа Штарнберг, в которой работает и первый заболевший.

"Три новых пациента помещены в мюнхенскую клинику в Швабинге. Там они изолированы, и им оказывается медицинская помощь", - сообщило министерство. Еще несколько человек, контактировавших с заболевшими, в настоящее время проходят проверку на наличие в их организме коронавируса.

Первым носителем 2019-nCoV из Китая стал 33-летний мужчина из Штокдофа (округ Штарнберг) близ Мюнхена. Госпитализированный баварец заразился вирусом от своей китайской коллеги. Китаянка, принимавшая участие в семинаре в Германии, почувствовала недомогание 23 января. Коронавирус у нее выявили уже после ее возвращения в КНР. Общавшиеся с ней жители Германии, всего около 40 человек, в настоящий момент находятся под амбулаторным наблюдением врачей.

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