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Трамп представил план урегулирования на Ближнем Востоке и опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины (обновлено)

Президент США назвал свой план "последней возможностью" для палестинцев

Трамп представил план урегулирования на Ближнем Востоке и опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины (обновлено)
Дональд Трамп
Фото: lesoir.be

Президент США Дональд Трамп представил свой план по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Во время выступления в Белом доме по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп заявил, что документ на 80 страниц может стать "последней возможностью" для палестинцев создать собственное государство, передает Радио Свобода.

По его словам, Иерусалим будет "неделимой" столицей Израиля, однако в восточных частях города палестинцы смогут основать свою столицу.

Трамп добавил, что подконтрольная палестинцам территория увеличится "более чем вдвое". Президент США не уточнил, о каких землях идет речь.

Обновление. В своем Twitter Трамп опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины в рамках "сделки века" по урегулированию конфликта между сторонами. При этом на карте сирийские Голаны обозначены территорией Израиля.

Карта Палестины
Фото: twitter.com/realDonaldTrump
Карта Палестины

Карта Израиля
Фото: twitter.com/realDonaldTrump
Карта Израиля

Трамп также подтвердил свою поддержку Израиля.

"Я всегда буду стоять с государством Израиль и еврейским народом. Я решительно поддерживаю их безопасность и право жить на своей исторической родине. Время для мира!", - написал он.

Голанские высоты - плато и горная местность в пределах современных Ливана, Сирии, Иордании и Израиля.

Израиль занял Западный берег реки Иордан и Голанские высоты по результатам Шестидневной войны 1967 года. До этого Голаны были частью сирийской провинции Эль-Кунейтра.

ЕС не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Палестинцы критиковали намерения Трампа представить свой мирный план после встречи с Нетаньяху, но без обсуждения с палестинскими лидерами.

Представители Палестинской администрации заявляли, что больше не считают Соединенные Штаты беспристрастной стороной в конфликте после ряда произраильских шагов со стороны Трампа вроде решение перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.

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