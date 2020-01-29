Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Правительство назначило новую главу Госкино
Правительство назначило новую главу Госкино
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
ГлавнаяМир

В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов

По "сахарному делу" силовики уже задержали 11 человек.

В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
Фото: TUT.BY

В Беларуси одновременно исчезли директора всех четырех сахарных заводов страны, а также руководитель Белорусской сахарной компании. По "сахарному делу" силовики уже задержали 11 человек, и задержания продолжаются, сообщает TUT.BY.

24 января директора Городейского сахарного завода Михаила Криштаповича сняли с самолета, на котором он хотел улететь на отдых в Мюнхен.

27 января на Скидельском сахарном заводе заявили, что директор Дмитрий Егоров поехал в Минск на совещание. В этот же день директор Слуцкого завода Николай Прудник "уехал в отпуск". С рабочего места исчез и директор Жабинковского завода Виктор Миронов.

Кроме того, исчез Дмитрий Кириллов, руководитель Белорусской сахарной компании, которую основали сахарные заводы. В московском офисе фирмы сказали, что Кириллов был командирован еще на прошлой неделе.

Пока ни одно силовое ведомство не назвало причину исчезновения руководителей заводов, однако, по данным источников издания, их задержал Комитет государственной безопасности по делу о коррупции.

В самом КГБ эту информацию комментировать отказались.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также