Европарламент окончательно одобрил Brexit

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 января 2020 года.

Депутаты Европейского парламента в среду, 29 января, ратифицировали ранее принятое соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

За это решение проголосовали 621 парламентария, 49 высказались против, а 13 воздержались, сообщает пресс-служба Европарламента.

Для ратификации было необходимо простое большинство голосов.

Таким образом евродепутаты положили конец 47-летнему членству Великобритании в ЕС. Также 73 евродепутата от этой страны выходят из состава Европарламента, который в настоящее время насчитывает 751 парламентария. Председатель Европарламента Давид Сассоли поблагодарил их за сотрудничество.

Британские депутаты еще смогут принять участие в заседании парламента 30 января, однако затем они должны покинуть свои офисы, передает агентство AP.

Следующим и последним шагом по соглашению со стороны ЕС станет одобрение Совета ЕС, которое ожидается 30 января.

После голосования в Европарламенте по ратификации соглашения председатель ЕП Давид Сассоли поставил под документом свою подпись, что открывает возможность Совету ЕС принять свое решение.

Завершение Brexit до 31 января было перевыборным обещанием действующего премьера страны Бориса Джонсона. На досрочных парламентских выборах, состоявшихся в декабре прошлого года, его Консервативная партия уверенно победила, получив абсолютное большинство.

24 января президент Европейского Совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. В тот же день свою подпись под соглашением о Brexit поставил и Борис Джонсон.

Brexit запланирован на 31 января 2020 года. После этого начнется переходный период, рассчитанный на 11 месяцев. До 31 декабря 2020 года Великобритания и ЕС должны подписать торговое соглашение, чтобы предотвратить жесткий выход Лондона из таможенного союза и единого европейского рынка.