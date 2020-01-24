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Джонсон подписал соглашение о Brexit

Великобритания выходит из ЕС 31 января.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал законопроект о выходе страны из Европейского союза.

Об этом сообщает The Telegraph.

Согласно договоренностям, Великобритания прекращает быть членом ЕС 31 января.

Фото: twitter.com/BorisJohnson

Подписывая соглашение, Джонсон заявил, что это "фантастический момент", который "подвел итоги референдума 2016 года и положил конец затянувшимся спорам и разногласиям".

Соглашение завершает процесс переговоров между Великобританией и ЕС и начинает переговоры о будущих отношениях.

"Сегодня я подписал Соглашение о выходе для Великобритании, чтобы покинуть ЕС 31 января, чествуя демократический мандат британского народа. Эта подпись предвещает новую главу в истории нашей страны", - написал Джонсон в Twitter.

Ранее 24 января договор о выходе Великобритании из Европейского Союза подписали руководители ЕС - президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского Совета Шарль Мишель.

Парламент Великобритании утвердил договор о выходе из ЕС в среду, 22 января. На следующей неделе его должен ратифицировать Европейский парламент.

Напомним, решение о выходе из Европейского Союза Великобритания приняла на референдуме в 2016 году. За выход из ЕС голосовали 51,9% избирателей при явке более 72%. Всего в референдуме приняли участие более 33,5 млн человек.

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