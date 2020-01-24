Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал законопроект о выходе страны из Европейского союза.
Об этом сообщает The Telegraph.
Согласно договоренностям, Великобритания прекращает быть членом ЕС 31 января.
Подписывая соглашение, Джонсон заявил, что это "фантастический момент", который "подвел итоги референдума 2016 года и положил конец затянувшимся спорам и разногласиям".
Соглашение завершает процесс переговоров между Великобританией и ЕС и начинает переговоры о будущих отношениях.
"Сегодня я подписал Соглашение о выходе для Великобритании, чтобы покинуть ЕС 31 января, чествуя демократический мандат британского народа. Эта подпись предвещает новую главу в истории нашей страны", - написал Джонсон в Twitter.
Ранее 24 января договор о выходе Великобритании из Европейского Союза подписали руководители ЕС - президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского Совета Шарль Мишель.
Парламент Великобритании утвердил договор о выходе из ЕС в среду, 22 января. На следующей неделе его должен ратифицировать Европейский парламент.
Напомним, решение о выходе из Европейского Союза Великобритания приняла на референдуме в 2016 году. За выход из ЕС голосовали 51,9% избирателей при явке более 72%. Всего в референдуме приняли участие более 33,5 млн человек.