Президент Мексики предложил разыграть правительственный самолет в лотерею

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил разыграть в лотерею правительственный Boeing 787, на котором летал его предшественник.

Об этом сообщает портал avianews.com со ссылкой на The Guardian.

Для этого предполагается выпустить 6 млн билетов ценой $25, что позволит собрать $150 млн. Победителю лотереи, если его финансовое состояние не позволит эксплуатировать самолет, помогут оплатить его годовое обслуживание.

Отмечается, что это уже не первая попытка нового главы Мексики избавиться от дорого авиалайнера, который предпочитает полеты рейсовыми самолетами. Так, Boeing 787 год пытались продать в США за $130 млн, но в итоге его вернули в Мексику, так и не найдя покупателя. При этом государству пришлось заплатить $1,5 млн за обслуживание воздушного судна.

Дальнемагистральный самолет в специальной комплектации заказал предыдущий президент Мексики. В самолете есть президентские апартаменты, ванная, а в салоне может разместиться 80 человек. При этом переоборудование Boeing 787 в обычный рейсовый самолет, который способен перевозить 300 пассажиров, также может стать проблемой из-за высоких затрат.

Помимо лотереи, самолет также включали обмен его на медицинское оборудование из США, сдачу в аренду на условиях почасовой оплаты или продажу группе бизнесменов.

Напомним, во время избирательной кампании Владимир Зеленский заявлял о планах "продать к чертовой матери" самолеты, на которых передвигается глава государства, однако позже передумал это делать.