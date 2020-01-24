Монетный двор Швейцарии отчеканил самую маленькую золотую монету в мире. Ее номинал - четверть швейцарского франка, диаметр - 2,96 мм, вес - 0,063 г.
Об этом сообщается на сайте монетного двора.
На аверсе изображен знаменитый образ ученого Альберта Эйнштейна, который показывает язык.
В комплекте с каждой монетой будет идти специальное увеличительное стекло, чтобы владельцы "могли рассмотреть знаменитого физика".
Associated Press сообщает, что монеты будут распроданы по цене в 199 швейцарских франков ($205,48).
Как сообщалось, в Британии выпустили памятную монету в честь группы Queen.