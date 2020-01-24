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Швейцария выпустила самую маленькую в мире золотую монету

На ней изображен Эйнштейн, который показывает язык

Монетный двор Швейцарии отчеканил самую маленькую золотую монету в мире. Ее номинал - четверть швейцарского франка, диаметр - 2,96 мм, вес - 0,063 г.

Об этом сообщается на сайте монетного двора.

На аверсе изображен знаменитый образ ученого Альберта Эйнштейна, который показывает язык.

Фото: swissmint.ch

В комплекте с каждой монетой будет идти специальное увеличительное стекло, чтобы владельцы "могли рассмотреть знаменитого физика".

Associated Press сообщает, что монеты будут распроданы по цене в 199 швейцарских франков ($205,48).

Как сообщалось, в Британии выпустили памятную монету в честь группы Queen.

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