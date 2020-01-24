США ввели визовые ограничения для борьбы с "родильным туризмом"

Администрация президента Дональда Трампа опубликовала новые визовые правила, нацеленные на ограничение так называемого "родильного туризма" – практики, когда беременные женщины приезжают рожать в США, чтобы их дети получили американское гражданство.

Отныне заявителям будут отказывать в туристической визе, если сотрудники консульства сочтут, что основной целью их поездки являются роды в США, передает Голос Америки.

Желающим получить визу нужно будет доказать, что они едут в США по медицинским показаниям, а не просто для того, чтобы родить там ребенка.

В Госдепартаменте "не считают, что практика посещения США с основной целью получить американское гражданство для ребенка, также известная как «родовой туризм», является законной деятельностью ради удовольствия или развлечения", говорится в новых правилах, которые вступают в силу 24 января.

В соответствии с Конституцией, любой, кто родился на территории США, считается американским гражданином. Трамп многократно критиковал эту практику и угрожал ее искоренить.

Родильный туризм является прибыльным бизнесом как в США, так и за пределами страны. Компании, занимающиеся организацией таких поездок, рекламируют свои услуги и берут гонорары в размере до 80 тыс. долларов, предлагая как медицинские услуги, так и проживание в гостиницах. Рожать в США приезжают много женщин из России и Китая.

Борьба с этой практикой ведется с тех пор, как Трамп вступил в должность.

По оценкам близкого к аппарату Трампа Центра исследования иммиграции, ежегодно на территории США рождается примерно 33 тысячи детей иностранцев.

Напомним, что практика "родильного туризма" популярна среди украинских политиков. Например, в прошлом году в США родилась дочь министра инфраструктуры Владимира Омеляна.