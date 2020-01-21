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Давос 2020: Трамп, Гретта и российские «сантехники». День первый

На очередной, теперь уже 50-й, главный экономический форум в мире прилетело полторы тысячи частных самолетов, чтобы обсудить проблемы изменения климата, а не дискутировать об уклонении от налогов большими корпорациями. Мы же в LB.ua следим за всеми выступающими и рассказываем, что важного говорят самые влиятельные люди планеты.

Фото: EPA/UPG

Давос и предвыборная речь Трампа

Пожалуй, главным событием первого дня стало выступление Дональда Трампа, прилетевшего в непростое для себя время. Несмотря на маловероятность успешного для демократов импичмента, уже в ближайшие дни американскому президенту все равно придется пройти разбирательство в лояльном к нему Сенате.

Есть определенные сложности и с будущей избирательной кампанией, в которой Трамп сильно зависит от состояния экономики США. Экономики, которая, согласно прогнозам, начнет замедлятся уже в этом году. Кроме того, торговая война с Китаем хоть и несколько поутихла с подписанием первой фазы сделки между сторонами конфликта, но она всё ещё далека от завершения.

На WEF все увидели именно предвыборный вариант Дональда Трампа. В обращении к гостям форума тот говорил одновременно и с крупными бизнесменами, политиками, влиятельными активистами, и простыми американцами. Количество упоминаний «сперва рабочие» и рабочего класса, в целом, превысило все допустимые нормы. Они упоминались и в контексте возвращения предприятий в США, «сбежавших» при предыдущих администрациях, и в разрезе снижения безработицы.

Президент США Дональд Трамп выступает на 50 ВЭФ в Давосе
Фото: EPA/UPG
Президент США Дональд Трамп выступает на 50 ВЭФ в Давосе

Американского президента можно понять, как и 2016 году, исход новых выборов в поляризованной стране вполне может решиться всего в нескольких штатах – так называемом «Ржавом поясе» - Пенсильвании, Мичигане, Иллинойсе – самом индустриализованном регионе США. Традиционно, рабочие из этих мест отдавали свои голоса за кандидата от демократов, но перед президентскими выборами их округа заняли республиканцы и Трамп, неожиданно для многих, сломал старую традицию, победив там, где президенты от этой партии практически никогда не побеждали.

В 2020 году Трампу в этих штатах будет выиграть сложнее, его рейтинг болтается на уровне чуть большем, чем 40%, что гораздо ниже уровня Обамы перед переизбранием. Неожиданно для многих на промежуточных выборах 2018 года часть из штатов «Ржавого пояса» снова проголосовала за губернаторов-демократов, что создает республиканскому кандидату дополнительные проблемы.

Неудивительно, что риторика действующего президента сместилась в сторону тех, кто может обеспечить ему новую победу. Он начал говорить с теми социальными, гендерными и этническими группами, с которыми раньше не говорил. В прошлое ушло и ставшее скандальным женоненавистничество Трампа. По его словам, впервые в истории, женщины составляют больше половины рабочей силы в США, а их зарплаты, как никогда высоки. От его политики выиграли и афроамериканцы, граждане латиноамериканского и азиатского происхождения.

Не забыл Трамп и Китай, назвав отношения между лидерами стран «настолько теплыми, насколько они не были никогда». А всё, чтобы было сделано – результат исключительной необходимости для процветания простых людей в США.

В противовес этому, на китайской панели, представители местных регуляторов представляли новые успехи гигантского инфраструктурного проекта «Belt-and-road», кричащего о свободной торговле. А британская делегация даже поместила «свободную торговлю» на свои баннеры в залах Давоса, но уже, наверняка, в пику ЕС .

Президент Трамп на переговорах с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
Фото: EPA/UPG
Президент Трамп на переговорах с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен

При этом не обошелся Трамп и без уколов в сторону оппонентов – «радикальных социалистов», под которыми наверняка подразумевались Элизабет Уоррен и Берни Сандерс. Кроме того, днями лидер предвыборной гонки Джо Байден поддержал «Новую зеленую сделку» - систему реформирования американской промышленности в сторону её большей экологичности, которая будет по разным оценкам стоить экономике около двух триллионов долларов. Отстаивая противоположные позиции, Трампу удалось зацепить почти всех своих конкурентов. Ведь в первую очередь от жестких экологических мер пострадает тяжелая промышленность, поэтому логично, что и крупные бизнесы, и рабочие с этих предприятий поддержат Трампа в его попытках переизбраться.

Наверняка, эту риторику про «социалистов» можно будет услышать не только в Давосе, но и на всех следующих американских дебатах.

Трамп знал к кому обращается, американцев на форуме в три раза больше, чем представителей любой другой страны – 674 человека. Для сравнения, из Великобритании приехало 270, а из Германии – всего 137. Такой дисбаланс в социальных сетях быстро стал предметом насмешки и критики.

При этом, по словам политолога Йена Бремера – по крайней мере, во внутреннем опросе участников WEF, - большинство не сомневается, что у Трампа всё же получится переизбраться, но это никого особо не беспокоит.

Фото: EPA/UPG

Гретта и российские «сантехники»

Но американский президент был отнюдь не единственным, кто в первый день WEF не соглашался с современной экологической повесткой. Еще одним важным гостем стал бразильский президент Жаир Болсонару, известный своими ультраправыми взглядами.

Для многих экологических организацией он с момента своего прихода к власти стал чуть ли не главным объектом критики. Болсонару последовательно отстаивает идею разработки минеральных ресурсов в стране, которые будут сопровождаться вырубкой лесов, поддерживает ликвидацию экологического регулирования и считает, что экстенсивное развитие экономики важнее поступательного экономического роста с сохранением окружающей среды.

Также во время пожаров в лесах Амазонки он отказался от международной помощи, назвав это вмешательством колониалистских государств во внутренние дела Бразилии .

На WEF его риторика была мягче, но снова подтверждающая его решительность касательно начала разработки новых месторождений . В это же время на другой панели Гретта Тунберг рассказывала, что сейчас мы загрязняем воздух в 100 раз быстрее, чем в любой точке времени до начала индустриализации. 

Активистка Грета Тунберг критикует лидеров стран за пассивность в борьбе с климатическими изменениями
Фото: EPA/UPG
Активистка Грета Тунберг критикует лидеров стран за пассивность в борьбе с климатическими изменениями

А известный ведущий телешоу об окружающей среде Дэвид Аттенборо в беседе с принцем Уильямом – насколько важно сохранить биоразнообразие на планете ради человечества и его выживания, ярко контрастируя со словами политиков-популистов.

В противовес американским политикам – будь то из южной части или северной – европейцы остались приверженными главной теме 50-го Давоса. Так, новая глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи явно готовила почву для завтрашнего представления флагманского проекта – «Европейской зеленой сделки», успех которой еще сильнее отдалит ЕС и США в идеологическом спектре. И на грядущем климатическом саммите в Глазго странам Европы явно будет что представить. А вот что скажут другие страны – всё ещё большой вопрос.

Но первый день отметился не только важными заявлениями политиков, но и новой историей о российских спецагентах. По словам швейцарских спецслужб, в одном из местных городков были задержаны российские сантехники, у которых оказались дипломатические паспорта. Под давлением официальных представителей РФ их пришлось отпустить, но, как подтверждает Financial Times – они готовили прослушку приехавших в Давос политиков и, как предполагается, хотели убить Билла Браудера, главу инвестфонда Hermitage Capital – инициатора кампании об убийстве Сергея Магнитского и жесткого критика политики Кремля. В эфире Reuters это подтвердил и сам Браудер.

Ну, и помимо всего прочего, World Economic Forum впервые выпустил и индекс социальной мобильности, который должен помочь странам в экономическом развитии и понимании того, как этот параметр влияет на ВВП государства. Сейчас в него входит 82 страны и лидерские позиции занимают страны Скандинавии – Дания, Норвегия и Финляндия. Украина в нём заняла 46 место: между Китаем и Чили.

Павло ШаповалПавло Шаповал, Журналист
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