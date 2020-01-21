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В Давосе сорвали шпионскую операцию, якобы нацеленную против врага Путина

Швейцарские спецслужбы сорвали российскую операцию.

В Давосе сорвали шпионскую операцию, якобы нацеленную против врага Путина
Уильям Браудер
Фото: kasparov.ru

Швейцарские спецслужбы сорвали российскую операцию по задержанию основателя британского фонда Hermitage Capital, британского бизнесмена Уильяма Браудера.

Об этом сообщил он сам в своем Twitter.

"Швейцарские службы безопасности помешали российской шпионской операции в Давосе, возможно, нацеленной на меня", - написал Браудер.

Швейцарское издание Tagesanzeiger позже сообщило, что правоохранители задержали двух возможных российских шпионов, которые представились сантехниками. В ходе задержания россияне показали свои дипломатические паспорта.

В интервью Reuters Браудер рассказал, что "сантехники" с дипломатическими паспортами уже покинули Швейцарию.

Напомним, Браудер является одним из инициаторов принятия в США "закона Магнитского", названного в память об умершем в СИЗО юристе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета.

Документ предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.

В России Браудер уже дважды был осужден заочно. 11 июля 2013 года Тверской суд Москвы признал его виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 522 млн рублей и приговорил к девяти годам лишения свободы. 29 декабря 2017 года Тверской суд Москвы заочно приговорил его к девяти годам заключения, признав виновным в неуплате налогов более чем на 3 млрд рублей и в преднамеренном банкротстве.

В декабре 2018 года Россия предъявила Браудеру еще одно обвинение - по ч. 1 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества").

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