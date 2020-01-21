Фото: EPA/UPG

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что у мировых лидеров не хватает времени для решения чрезвычайных ситуаций, связанных с изменением климата.

Об этом она сказала в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Тумберг акцентировала, что общая ситуация с окружающей средой остаётся прежней, несмотря на многочисленные дискуссии, которые ведутся на этот счёт.

"Климат и окружающая среда сейчас являются горячей темой для обсуждений, и во многом благодаря тому, что молодые люди подталкивают к этим дискуссиям. Однако, если вы посмотрите на это под другим углом, то увидите, что почти ничего не было сделано, поскольку глобальные выбросы CO2 не сократились. Это, конечно, то, чего мы пытаемся достичь среди прочего", - сказала активистка.

Фото: EPA/UPG

В своем докладе Грета ссылается на данные, опубликованные Межправительственной группой экспертов по вопросам изменения климата от 2018 года. Там указано, что глобальная температура может повыситься до уровня ниже 1,5% с вероятностью в 67%.

Тунберг подчеркнула, что и дальше "будет говорить на языке цифр, пока вы (мировое сообщество) не сделаете должных выводов".

Напомним, Грета Тунберг выступает за остановку глобального потепления и изменения климата. В августе 2018 года она стала известной тем, что начала первую школьную забастовку за сохранение климата под зданием парламента Швеции.

Во время саммита по климату в Нью-Йорке в сентябре прошлого года Грета выступила с гневной речью.