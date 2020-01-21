Протесты в Иране из-за Boeing и ложь аятоллы Хаменеи
Протесты в Иране из-за Boeing и ложь аятоллы Хаменеи
Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Великобританию (Обновлено)
Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Великобританию (Обновлено)
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Казус Филарета. Ч.2
Казус Филарета. Ч.2
Министр образования Новосад посетовала, что на 36 тыс. гривен не сможет содержать ребенка, которого у нее пока нет
Министр образования Новосад посетовала, что на 36 тыс. гривен не сможет содержать ребенка, которого у нее пока нет
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового вируса в Китае
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового вируса в Китае
В Херсоне проходят обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки (обновлено)
В Херсоне проходят обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки (обновлено)
Застройщик метро на Виноградарь положил на депозит миллиард, выделенный на строительство
Застройщик метро на Виноградарь положил на депозит миллиард, выделенный на строительство
Нефтяная война между Путиным и Лукашенко. Как Москва мстит Минску
Нефтяная война между Путиным и Лукашенко. Как Москва мстит Минску
ГлавнаяОбществоЖизнь

​Грета Тунберг в Давосе призвала мир приложить больше усилий для защиты климата

Экоактивистка выступила с речью на Всемирном экономическом форуме.

Фото: EPA/UPG

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что у мировых лидеров не хватает времени для решения чрезвычайных ситуаций, связанных с изменением климата.

Об этом она сказала в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Тумберг акцентировала, что общая ситуация с окружающей средой остаётся прежней, несмотря на многочисленные дискуссии, которые ведутся на этот счёт.

"Климат и окружающая среда сейчас являются горячей темой для обсуждений, и во многом благодаря тому, что молодые люди подталкивают к этим дискуссиям. Однако, если вы посмотрите на это под другим углом, то увидите, что почти ничего не было сделано, поскольку глобальные выбросы CO2 не сократились. Это, конечно, то, чего мы пытаемся достичь среди прочего", - сказала активистка.

Фото: EPA/UPG

В своем докладе Грета ссылается на данные, опубликованные Межправительственной группой экспертов по вопросам изменения климата от 2018 года. Там указано, что глобальная температура может повыситься до уровня ниже 1,5% с вероятностью в 67%.

Тунберг подчеркнула, что и дальше "будет говорить на языке цифр, пока вы (мировое сообщество) не сделаете должных выводов".

Напомним, Грета Тунберг выступает за остановку глобального потепления и изменения климата. В августе 2018 года она стала известной тем, что начала первую школьную забастовку за сохранение климата под зданием парламента Швеции. 

Во время саммита по климату в Нью-Йорке в сентябре прошлого года Грета выступила с гневной речью.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также