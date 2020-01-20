Сексуальное образование в школе важно, но необходимо найти подходы, - Новосад

Министр образования и науки Анна Новосад заявляет, что сексуальное образование в школе - это важно, но необходимо найти подходы, как его правильно внедрять, чтобы идея не была дискредитирована.

Об этом она рассказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Если вы говорите, что мы должны открыто говорить о сексуальной ориентации, и о сексуальном образовании в целом, то я считаю, что сексуальное образование в школе - это важно, но мы еще должны найти подходы, как его правильно внедрять. Сейчас у меня нет готового ответа, как сделать так, чтобы не сделать из этого идею, которую дискредитируют", - отметила Новосад.

На вопрос, когда украинское образование перестанет избегать вопроса ЛГБТ и гендерной идентичности, министр ответила, что это произойдет, когда его перестанет избегать общество.

"Если говорить о моей личной позиции по этому вопросу, то я считаю, что в свободном обществе государство не должно лезть в частную жизнь человека, отношения с партнером или партнершей - это право каждого и каждой выбирать с кем строить свою жизнь", - сказала Новосад.

Она также подчеркнула, что все должны понимать, что есть свобода выбора.

"Но есть определенные вещи, в пределах которых общество должно пройти какую-то траекторию дискуссий. Мне кажется, что украинское общество в целом еще не пришло к признанию прав ЛГБТ и узаконивания этих прав. А просто взять то, что в моем мире является нормальным и принести в школу, мне кажется, что это будет воспринято с большим сопротивлением и результата так не добьешься", - уверена министр.

Новосад подчеркнула, главная цель - чтобы было понимание и принятие того, что кто-то просто иной, и по ее мнению, одна из ценностей которую уже внедряет "Новая украинская школа" - это уважение к выбору другого.

Напомним, Минобразования продлило еще на один год обустройство теплых туалетов в школах.