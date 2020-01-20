​Экс-чиновника аэропорта "Запорожье" подозревают в растрате более 1,5 млн гривен

Одному из экс-чиновников КП "Международный аэропорт "Запорожье" сообщили о подозрении по факту злоупотребления служебным положением и совершения служебного подлога, в ходе чего коммунальному предприятию был нанесен ущерб на сумму свыше 1,5 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Отмечается, что прокуратура области осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве относительно вероятного служебного подлога, злоупотребления служебным положением и растраты бюджетных средств, выделенных на реконструкцию КП "Международный аэропорт "Запорожье", по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Правоохранители провели санкционированные обыски в помещениях КП и подрядных организаций, а также по местам проживания должностных лиц указанных субъектов хозяйствования в Запорожье, Киеве и Киевской области. В ходе обысков были изъяты документы, которые будут способствовать установлению обстоятельств совершения преступления, а также денежные средства в размере более 1 млн гривен.

Досудебное следствие продолжается.

Напомним, в июле прошлого года Госбюро расследований проводило обыски на таможне аэропортов "Киев" и "Запорожье".