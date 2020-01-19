Группу российских актеров не пустили на гастроли в Украину

В аэропорту Запорожья пограничный контроль на въезд в Украину не прошла группа актеров из Российской Федерации. Они прибыли рейсом из Варшавы.

Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины информирует, что во время оформления в отношении одного из иностранцев сработала база данных по изучению дополнительных обстоятельств пересечения им государственной границы.

"Как установили сотрудники Госпогранслужбы, гражданин России незаконно посещал оккупированную его страной территорию Крыма. Пограничники отказали ему в пересечении границы, а также сообщили о решении про запрет въезда на территорию нашего государства и проставили отметку в паспортном документе", - говорится в сообщении.

Сообщается, что еще трое россиян не смогли объяснить целесообразности и цели своего пребывания в Украине.

В Госпогранслужбе отметили, что в течение прошлого года пограничники отказали во въезде в Украину более 7300 гражданам РФ, в отношении которых действовал запрет въезда, тех, которые превысили срок пребывания в Украине или в отношении которых была информация о том, что они незаконно посещали оккупированные территории.

По данным СМИ, въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма запрещен Сергею Колесникову, а целесообразность и цель своего пребывания в Украине не смогли объяснить Лариса Удовиченко и Андрей Бутин, а также один сопровождавший их человек. Кроме того, собеседник отметил, что российский актер Марат Башаров, который должен был участвовать в одном из спектаклей в Украине, в страну не прибывал.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил, что Служба безопасности Украины не видит причин не пускать в Украину российских артистов Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларису Удовиченко, несмотря на то, что они выступали в оккупированном РФ Крыму.

Вместе с тем в СБУ просят полицию в Запорожской области усилить меры безопасности во время театрального представления с участием указанных актеров 19 января из-за "негативного общественного резонанса среди активистов национал-патриотических общественных структур Запорожья, поскольку в СМИ освещается информация о поддержке ими в российских СМИ вооруженной аннексии Крыма, а также приводится информация о возможном незаконном пересечении границы Украины во время гастролей на временно оккупированном полуострове".

Спектакль "Идея фикс" должен пройти в январе в нескольких городах Украины. Кроме Запорожья, это Одесса и Киев. Не допустить приезд российских актеров в Запорожье призывала организация "Демократична Сокира" из-за того, что Марат Башаров после 2014 года выступал в Крыму и находится в базе данных сайта "Миротворец". В то же время Башарова, Удовиченко и Колесникова нет в "черном списке" Минкульта. Удовиченко в юности жила в Одессе. Согласно открытым данным, она крестная ведущего и продюсера Алексея Дивеева-Церковного и кума Михаила Добкина, пишет КП в Украине.

По состоянию на 18:00 на сайте karabas.com информация о спектакле в Запорожье отсутствует. В то же время можно купить билеты на представление российских артистов в Киеве и Запорожье.

На странице Musin.zp.ua в Facebook появилось сообщение, что спектакль "Идея Фикс" с участием российских актеров Сергея Колесникова и Ларисы Удовиченко в Запорожье отменили.

"По причине того, что пограничные службы Украины не пропустили артистов в Запорожье. Причина - недостаточно оснований для прибывания", - говорится в сообщении.

Зрителям также сообщают, что вернуть деньги за билеты они смогут 20 января в кассе ДК "Днепроспецсталь".