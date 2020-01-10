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На второй этап отбора на должность главы Госкино прошло семь кандидатов

Второй этап конкурса будет проходить в формате собеседования. 

На второй этап отбора на должность главы Госкино прошло семь кандидатов
Фото: censor.net.ua

На второй этап конкурсного отбора на должность главы Государственного агентства по вопросам кино отобрали семь кандидатов. Соответсвующий список опубликовало Нацагентство Украины по вопросам госслужбы.

После первого этапа, который был в формате тестирования, в следующий этап конкурса (собеседование с комиссией по вопросам высшей госслужбы) прошли:

  • Слепак Сергей Виленович
  • Король Александр Александрович
  • Куценко Станислав Игоревич
  • Корниенко Олег Александрович
  • Кудерчук Марина Николаевна
  • Зленко Сергей Александрович
  • Бесхмельницина Ольга Николаевна

По результатам собеседования конкурсная комиссия должна рекомендовать до пяти человек на собеседование с Кабинетом Министров Украины.

Напомним, 2 декабря 2019 года правительство объявило повторный конкурс на занятие должности главы Госкино. По результатам первого конкурса, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, которая оставалась единственным кандидатом на должность, не прошла собеседование в НАГС. 

В ответ представители украинской киноиндустрии обнародовали открытое письмо на имя первых лиц государства, в котором выразили несогласие с заключениями НАГС и вышли 25 ноября на акцию к зданию НАГС в поддержку Синькевич.

2 декабря украинские киноорганизации обнародовали открытое письмо к премьер-министру Украины, в котором заявили, что восстановление доверия к конкурсу в рамках существующей нормативной базы невозможно, равно как и проведение повторного конкурса.

24 декабря Синькевич заявила о своем решении не идти на повторный конкурс на должность руководителя Госкино, поскольку ее участие признает правоту членов комиссии, состав которой не изменится.

Предыдущий глава Госкино Филипп Ильенко уволился в августе после пяти лет работы на этой должности.

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