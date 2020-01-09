Бородянский анонсировал создание Музея современного искусства в этом году

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский пообещал в этом году начать работу по созданию Музея современного искусства. Об этом министр написал у себя в телеграме.

"МКМС (Министерство культуры, молодежи и спорта) уже в этом году создаст учреждение - Музей современного искусства, который начнет работу над развитием этого важного культурного пространства. Работа запланирована с 2020 года и продлится до 4-5 лет", - написал он.

По словам министра, речь идет о нескольких параллельных процессах: концепция музея, его материальное воплощение и наполнение коллекции.

"Это означает, что государство должно покупать произведения, которые потом будет выставлять и хранить в этом музее", - добавил Бородянский.

Руководитель МКМС уверен в том, что вопрос создания такого музея на данный момент очень актуален и главная проблема украинского современного искусства - физическое отсутствие музея, который бы аккумулировал работы наших выдающихся мастеров.

"Убежден, что выдающимся украинским живописцам, таким, как Иван Марчук и другим выдающимся современным украинским художникам должны быть посвящены отдельные залы", - подчеркнул Бородянский.

Напомним, еще в 2017 году Национальный художественный музей Украины выступал с инициативой о создании в Украине Музея современного искусства. Согласно заявлению, музей должен получить помещение и начать выставочную деятельность до 2021 года.

До того момента на базе НХМУ будет функционировать рабочая исследовательская группа, которая будет разрабатывать визию, механизмы функционирования музея и законодательную базу.