В фильме Marvel появится первый супергерой-трансгендер

Кроме того, в фильме "Вечные" появится первый гей-персонаж.

В одном из ближайших фильмов киновселенной Marvel появится первый супергерой-трансгендер.

"И очень скоро. В фильме, который мы сейчас снимаем", - сообщил руководитель студии Marvel Кевин Файги, передает ВВС.

В каком именно фильме появится супергерой-трансгендер, пока не известно.

В июле прошлого года Geeks WorldWide предположил, что Marvel ищет трансженщину для кинопроекта, который будут снимать в 2020 году.

Кроме того, в этом году в фильме "Вечные" появится первый гей-персонаж от Marvel.

"Мы хотим, чтобы фильмы отражали аудиторию, и мы хотим, чтобы каждый представитель нашей глобальной аудитории видел себя отраженным на экране", - ранее говорил Кевин Файги.

Фильм "Вечные" о древней расе сверхмощных существ должен выйти в ноябре.