Титул в наступившем году принадлежит хорватской Риеке и ирландскому Голуэю.

Титул городов "столиц европейской культуры" в 2020 году Еврокомиссия присвоила хорватскому городу Риека и ирландскому Голуэю.

Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

"Благодаря своему титулу столиц европейской культуры Риека и Голуэй используют весь потенциал культуры, чтобы обогатить наш жизненный опыт и сблизить наши сообщества", - приводятся в коммюнике слова заместителя председателя ЕК по продвижению европейского образа жизни Маргаритиса Схинаса.

Фото: globalen.bg

"Инициатива "столиц европейской культуры" объединяет людей и подчеркивает роль культуры в продвижении ценностей, на которых построен наш Европейский союз: разнообразия, взаимоуважения, терпимости и открытости", - заявила в свою очередь член ЕК по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи Мария Габриэль.

Риека является первым городом Хорватии, который стал Европейской культурной столицей. Девиз Риеки в качестве столицы европейской культуры - "Порт разнообразия". Программа хорватского города охватывает сотни проектов при участии 250 партнеров из 40 стран. Объявлены выставки, фестивали мировой музыки и гастрономии, инсталляции современного искусства на побережье. Открытие празднеств состоится 1-2 февраля 2020 года.

Голуэй стал третьим городом Ирландии, который удостоен звания культурной столицы, после столицы - Дублина (1991 г.) и города Корк (2005 г.) Девиз культурной программы Голуэя - "Позвольте волшебству войти". Она направлена на раскрытие тем языка, ландшафта и миграции. Предусмотрен фестиваль мировой литературы, сценическая интерпретация самого древнего в мире из дошедших до наших дней литературного эпоса - шумерских сказаний о Гильгамеше. На пляжах Голуэя прозвучат отрывки из "Одиссеи" Гомера. Художественные инсталляции будут посвящены красотам географической области Коннемара и графства Голуэй. Программа "Голуэй 2020" также начнется в феврале.

Фото: puteved.io

В 2019 году столицами европейской культуры были Пловдив в Болгарии и Матера в Италии. После Риеки и Голуэя столицами европейской культуры в 2021 году станут Тимишоара (Румыния), Элефсин (Греция) и Нови-Сад (Сербия, страна-кандидат на вступление в ЕС), напоминают в Еврокомиссии