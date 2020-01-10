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Украинский фильм "Посторонний" получил награду фестиваля фильмов ужасов в США

Картина собрала уже восемь наград международных кинофестивалей.

Украинский фильм "Посторонний" (Stranger) Дмитрия Томашпольского получил  награду на Международном кинофестивале фильмов ужасов Hollywood Blood Horror Festival в Лос-Анджелесе. Он победил в номинации лучший оригинальный сценарий.

Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Об этом сообщает пресс-служба Госкино, отмечая, что это первая награда ленты в 2020 году.

При этом, победа "Постороннего" в Лос-Анджелесе - вторая награда фильма за сценарий: первая была получена в Колумбии на Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia в Бого.

В целом, фильм собрал уже восемь наград международных кинофестивалей в Японии, Канаде, США и Колумбии.

По сюжету, команда синхронного плавания исчезает под водой в бассейне во время выступления, а пациентка водолечебницы пропадает во время приема хвойно-жемчужной ванны. Каким образом эти дела связаны между собой и при чем здесь кукла с живым волосами? Это придется расследовать инспектору Глуховскому, в карьере которого нет ни одного нераскрытого дела. А еще - ей предстоит выяснить, кто она на самом деле.

В украинском кинопрокате "Посторонний" ожидается в 2020 году.

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