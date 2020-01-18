СБУ: Россия ежегодно финансирует "ЛНР" на 30 млрд рублей

Служба безопасности Украины раскрыла механизм финансирования Россией местной "власти" в так называемой "ЛНР". Об этом сообщается на сайте ведомства в субботу.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, чтобы избежать санкций в отношении банковского сектора, РФ создала на собственной территории и во временно оккупированных районах Донбасса специальные финансовые учреждения. С 2014 года, после введения в "ЛНР" территории рублевой зоны, с их помощью Россия ввела механизм финансирования аппарата оккупационных органов власти", - говорится в сообщении.

СБУ установила, что для сокрытия прямой финансовой поддержки фейковых учреждений в ОРЛО Россия привлекла банк Южной Осетии, через который средства из России попадают в так называемый "государственный банк ЛНР". После этого средства распределяются "министерством финансов ЛНР" между оккупационными властями и силовым блоком.

По данным спецслужбы, ежегодный объем финансирования Россией "ЛНР" превышает 30 млрд российских рублей, что составляет более двух третей от общих потребностей ее "бюджета".

Ключевую роль в системе финансирования псевдореспублики и ее незаконных вооруженных формирований играют так называемые "министр финансов" и директор "госбанка ЛНР".

"Указанные лица занимают руководящие должности в оккупационной администрации еще с 2014 года. Они поддерживают постоянные контакты с кураторами от правительственных структур РФ, систематически выезжают в Москву для согласования вопросов выделения "ассигнований" на функционирование так называемой "ЛНР" и распределения средств", - рассказали в СБУ.

Сейчас псевдочиновникам объявлено о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя (ч. 3 ст. 110-2 УК). Они объявлены в розыск.

В ближайшее время обвинительные акты в отношении правонарушителей будут направлены в суд для заочного осуждения.