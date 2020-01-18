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В Мариуполе горел вагон пассажирского поезда

Поезд находился на запасном пути.

Фото: https://dn.dsns.gov.ua/
 

В Мариуполе поздно вечером в пятницу, 17 января, на запасном пути загорелся вагон пассажирского поезда. Об этом сообщили в ГосЧс Донецкой области.

"Поступило сообщение о пожаре в вагоне железнодорожного состава пассажирского назначения, который находился на запасном пути, в отстойнике", - информирует ведомство.

Пожар ликвидировали за 40 минут. Информации о погибших и пострадавших нет.

Фото: https://dn.dsns.gov.ua/

Напомним, ранее локомотив поезда "Харьков - Херсон" загорелся в Николаевской области. В результате пожара тепловоз серьезно пострадал.

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