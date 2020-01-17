С начала суток на Донбассе произошло 4 обстрела, боевики использовали запрещенное оружие

Потерь с украинской стороны нет.

С начала суток 17 января в зоне боевых действий на Донбассе произошло четыре обстрела. Боевики использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Также огонь велся из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь с украинской стороны нет.

Неподалеку Красногоровки огонь велся из станкового противотанкового гранатомета, было сделано два выстрела. Неподалеку Широкиного противник открыл огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Защитников н.п. Ореховое обстреляли из минометов калибра 120 мм (4 мины). Также огонь по ним открыли из гранатометов разных систем.

Напомним, за 16 января российско-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.