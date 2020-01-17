В Запорожский аэропорт пришли с обысками

По информации горсовета, это связано со строительством нового терминала.

Служба безопасности Украины 17 января пришла с обысками в запорожский аэропорт. Постановление об обыске было выдано Жовтневым районным судом в декабре прошлого года в рамках дела, открытого в 2015 году, сообщили на сайте Запорожского горсовета.

"Уголовное дело, по которому проводятся обыски, было открыто еще в 2015 году и касается действий тогдашнего руководства предприятия. Это дело вызывает больше вопросов, нежели ответов. Так, дело было открыто еще в 2015 году о событиях, которые происходили в 2017. Разрешение на обыски было выдано в декабре прошлого года, это не было неожиданностью", – сообщил начальник юротдела Запорожского горсовета Валерий Зломинога.

Он отметил, что обыск проходит законно, без нарушений. Аэропорт работает в штатном режиме.

По словам Зломиноги, в уголовном производстве речь идет о присвоении, растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, а также служебной подделке, пишет "Укрифнорм".

"Будем проводить анализ документов, которые выдавались следователями на месте... Предполагаем, что скорее всего интересуются строительством нового терминала", –пояснил Зломинога.

Напомним, 2 декабря Генеральная прокуратура Украины совместно с СБУ провела обыски на территории коммунального предприятия "Международный аэропорт Одесса" и в офисах компаний, которые осуществляли подрядные заказы по ремонту аэропорта.