В Украину вернулось трое экспертов МАУ, расследовавших крушение в Иране

В Украину вернулись трое сотрудников авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которые участвовали в расследовании крушения Boeing в Иране. Об этом на фейсбуке сообщил президент компании Евгений Дыхне.

"Сегодня утром в аэропорту "Борисполь" встретили коллег, участвовавших в расследовании трагедии PS 752 в Иране. Для каких-то разговоров не было сил, и ситуация им особенно не способствует. Крепкие объятия и рукопожатия были куда красноречивее", - отметил Дыхне.

По его словам, после прилета Андрей Василенко, Владислав Петренко и Андрей Фомичев сразу пошли на первый этаж терминала D, чтобы почтить память погибших.

Напомним, самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "МАУ" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

10 января Вадим Пристайко заявлял, что Украина получила доступ к "черным ящикам" потерпевшего крушение самолета МАУ, однако их так и не передали Украине.

Иран должен был отправить в Украину чёрные ящики до 15 января включительно, однако по заявлениям заместителя генпрокурора Виктора Трепака, Иран не передал их. Без бортовых самописцев установить все причины трагедии самолета МАУ будет невозможно.

Сегодня, 17 января Пристайко сообщил, что доступ к "черным ящикам" сбитого самолета МАУ сначала получит совместная группа экспертов из Канады, Украины и Ирана, после чего самописцы передадут Украине.