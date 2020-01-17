Гончарук написал заявление об отставке
Гончарук написал заявление об отставке
Гончарук записал видеообращение к "тем, кто борется против нас"
Гончарук записал видеообращение к "тем, кто борется против нас"
«Пленки Гончарука» и кто за ними стоит
«Пленки Гончарука» и кто за ними стоит
Рада внесла масштабные изменения в налоговое законодательство (обновлено)
Рада внесла масштабные изменения в налоговое законодательство (обновлено)
Рада приняла новый закон о среднем образовании
Рада приняла новый закон о среднем образовании
В армию снова начали призывать с 18 лет, но весенний призыв еще пройдет по старым правилам (обновлено)
В армию снова начали призывать с 18 лет, но весенний призыв еще пройдет по старым правилам (обновлено)
Транзит по-путински
Транзит по-путински
В сеть слили запись прослушки Гончарука (обновлено)
В сеть слили запись прослушки Гончарука (обновлено)
Рада повысила годовые лимиты для ФОП
Рада повысила годовые лимиты для ФОП
ГлавнаяОбществоЖизнь

За бывшую начальницу одесской налоговой внесли 900 тыс. гривен залога

Чеботареву обязали носить электронный браслет слежения.

За бывшую начальницу одесской налоговой внесли 900 тыс. гривен залога
Наталья Чеботарева
Фото: dumskaya.net

Бывшая и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботарева, подозреваемая в даче 25 тыс. долларов взятки прокурору, вышла на свободу после внесения 904 тыс. гривен залога.

Об этом сообщает "Думская".

Отмечается, что деньги были внесены сразу же после того, как суд избрал подозреваемой меру пресечения, и ее даже не переводили в следственный изолятор.

На чиновницу возложили дополнительные обязанности: прибывать по первому требованию следователя, прокурора или следственного судьи, не отлучаться с места проживания без разрешения, сообщать о смене места работы и проживания, сдать на хранение заграничные паспорта и носить электронное средство контроля.

Напомним, Чеботареву подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 369 УК (дача взятки должностному лицу). По данным следствия, она пыталась подкупить главу управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности облпрокуратуры Михаила Сербина. Налоговик предложила платить ему $25 тыс. долларов ежемесячно. В благодарность за это прокурор должен был не препятствовать коррупционной деятельности сотрудников налоговой.

16 января Высший антикоррупционный суд арестовал ее с залогом 904 тыс. гривен.

Вместе с Чеботаревой к ответственности привлекают ее первого зама Владимира Мосийчука.

В настоящее время все руководство облуправления налоговой службы отстранено. Обязанности начальника временно исполняет Владимир Астрейко, который в 2015-2019 годах возглавлял областное управление Государственной фискальной службы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также