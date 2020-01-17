В Одессе пьяный водитель на экспертизе обругал врача и разбил голову патрульному

В Одессе во время прохождения медицинского осмотра 47-летний водитель, которого поймали за рулем пьяным, обругал врачей и набросился на патрульного с кулаками. В результате полицейский получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Дебошира задержала прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа Хаджибеевского отделения полиции.

"За управление автомобилем в состоянии опьянения мужчине грозит штраф в размере 600 тыс. гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок один год. По факту насилия в отношении работника правоохранительного органа открыто производство по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее под Одессой пьяный водитель ударил патрульного головой в лицо.

В ноябре 2018 года в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде. За вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривается штраф в размере 10,2 тыс. гривен и лишение прав на 1 год, а водителя, которого дважды в течение 5 лет подвергали административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, штрафуют на 40,2 тыс. гривен и лишают права управления транспортными средствами на 10 лет.