Лоукостер SkyUp запускает рейсы из Одессы в Тбилиси

Рейсы будут выполняться два раза в неделю - в четверг и воскресенье.

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines запускает новые рейсы из Одессы в столицу Грузии Тбилиси.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в фейсбуке.

Первый такой рейс SkyUp состоится в мае. Стоимость билета в один конец без багажа составит 1289 гривен. В обратном направлении - от 1341 гривен.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю - в четверг и воскресенье.

Напомним, с 16 января SkyUp меняет правила перевозки пассажиров и багажа. Теперь тарифы Standard и Flex предусматривают перевозку пассажиром одной единицы багажа весом до 23 кг и суммой трех измерений не более 158 см. Норма багажа для ребенка до двух лет составляет 10 кг и 115 см в сумме измерений только для этих двух тарифов (ранее она применялась независимо от тарифа).

Вес ручной клади должен составлять до 7 кг. Вес одного нестандартного места багажа, перевозимого в салоне воздушного судна, не должен превышать 75 кг (ранее было 80 кг), а его размеры - не превышать 40х55х115 см.

Изменения также коснутся правил перевозки детей и животных.