Рассмотрение "антиколомойского" законопроекта отложили

"Там нет кардинальных изменений, просто некоторые позиции нужно согласовать".

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пока не будет рассматривать законопроект №2571 о гарантиях невозвращения обанкротившихся банков бывшим владельцам.

Об этом на брифинге в четверг рассказала первый замглавы Национального банка Катерина Рожкова.

"Мы доработаем сейчас с представителями комитета этот законопроект, там нет каких-то кардинальных изменений, просто есть некоторые позиции, которые нам нужно согласовать. Поэтому сегодня этого законопроекта на комитете не будет", - сказала она.

Напомним, что этот законопроект - ключевой для новой программы Международного валютного фонда (наряду с законопроектом о рынке земли).