В Государственной налоговой службе откроют анонимную антикоррупционную линию – Верланов

В Государственной налоговой службе Украины откроют анонимную горячую линию, где можно будет сообщить о незаконных действиях ее сотрудников.

Помимо этого, в ГУ ГНС Одесской области проведут антикоррупционную проверку организации работы после начала расследования НАБУ. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС со ссылкой на слова ее главы Сергея Верланова.

Результаты проверки будут переданы правоохранительным органам. Кроме этого, Верланов отметил, что поддерживает переаттестацию всех сотрудников службы, которую поручил провести премьер Алексей Гончарук.

"Я лично являются сторонником того, чтобы такая переаттестация была максимально объективной, не предвзятой и прозрачной. Процесс переаттестации всех сотрудников налоговой службы должен завершиться до 1 июля", – сообщил Верланов.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук поручил за две недели подготовить и подать в Кабмин план переаттестации всех сотрудников Государственной налоговой службы в связи с выявлением коррупции в управлении ГНС в Одесской области.

13 января НАБУ и САП сообщили о подозрении врио начальника главного управления Государственной налоговой службы Одесской области, которая попалась на предложении и предоставлении 25 тыс. долларов взятки руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.

После чего глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов отстранил от исполнения обязанностей руководство ГНС в Одесской области.