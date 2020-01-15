Кабмин показал проект нового списка предприятий, не подлежащих приватизации

Кабинет министров на заседании в среду утвердил законопроект "О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации". Предыдущий перечень от 1999 года Верховная Рада отменила в октябре прошлого года.

Список обнародовала пресс-служба правительства.

В список вошли, например, "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", "Укроборонпром" с входящими в него предприятиями, "Укрхимтрансаммиак", Администрация морских портов, ВостГОК, ГП "Документ", полиграфкомбинат "Украина", многие театры и пр.

Предприятия сгруппированы в блоки "Энергетическая независимость", "Оборонная промышленность", "Контроль за критическими природными монополиями или ресурсами", "Атомная энергетика и обращение с радиоактивными отходами", "Выполнение задач публичной политики", "Выполнение государством своих основных функций", "Культура и спорт", "Производство объектов космической деятельности", "Предприятия пробирного контроля", "Специальные объекты связи".

В то же время Кабмин допускает частичную приватизацию (не больше 50% -1 акция) "Нафтогаза", "Магистральных газопроводов Украины" (материнская компания нового оператора ГТС), "Укртрансгаза", "Укрнафты", "Укргаздобычи", "Укртранснафты", ГАХК "Артем", "Укрзализныци", "Укрпочты" и еще некоторых компаний.

Напомним, 2 октября 2019 года депутаты признали утратившим силу закон от 7 июля 1999 года "О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации". В этот список входили более тысячи различных предприятий, многие из которых уже обанкротились, ликвидированы и прекратили существование.

В пояснительной записке отмечалось, что исчерпывающий список имущества и объектов, которые нельзя приватизировать, а также признаки, по которым этого нельзя делать, уже изложены в законе о приватизации государственного и коммунального имущества.

Несмотря на это Верховная Рада поручила Кабинету министров в течение трех месяцев разработать новый список компаний, которые должны остаться в государственной собственности.