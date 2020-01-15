Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
Иранский тест на профнепригодность. Видеоблог Сони Кошкиной
Иранский тест на профнепригодность. Видеоблог Сони Кошкиной
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев
Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев
Первое выступление Яременко в Раде после секс-скандала встретили криками "Позор"
Первое выступление Яременко в Раде после секс-скандала встретили криками "Позор"
"Мені важливо, під яким пам’ятником зустрічатися – Тарасу Шевченку чи Захарченку"
"Мені важливо, під яким пам’ятником зустрічатися – Тарасу Шевченку чи Захарченку"
Зеленский сделал "Феофанию" доступной для всех
Зеленский сделал "Феофанию" доступной для всех
Появилось видео, на котором видно попадание двух ракет в самолет МАУ
Появилось видео, на котором видно попадание двух ракет в самолет МАУ
Ocean Plaza в Киеве залило кипятком, людей эвакуировали (обновлено)
Ocean Plaza в Киеве залило кипятком, людей эвакуировали (обновлено)
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Кабмин показал проект нового списка предприятий, не подлежащих приватизации

Перечень должна утвердить Верховная Рада.

Кабмин показал проект нового списка предприятий, не подлежащих приватизации
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров на заседании в среду утвердил законопроект "О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации". Предыдущий перечень от 1999 года Верховная Рада отменила в октябре прошлого года.

Список обнародовала пресс-служба правительства.

В список вошли, например, "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", "Укроборонпром" с входящими в него предприятиями, "Укрхимтрансаммиак", Администрация морских портов, ВостГОК, ГП "Документ", полиграфкомбинат "Украина", многие театры и пр.

Предприятия сгруппированы в блоки "Энергетическая независимость", "Оборонная промышленность", "Контроль за критическими природными монополиями или ресурсами", "Атомная энергетика и обращение с радиоактивными отходами", "Выполнение задач публичной политики", "Выполнение государством своих основных функций", "Культура и спорт", "Производство объектов космической деятельности", "Предприятия пробирного контроля", "Специальные объекты связи".

В то же время Кабмин допускает частичную приватизацию (не больше 50% -1 акция) "Нафтогаза", "Магистральных газопроводов Украины" (материнская компания нового оператора ГТС), "Укртрансгаза", "Укрнафты", "Укргаздобычи", "Укртранснафты", ГАХК "Артем", "Укрзализныци", "Укрпочты" и еще некоторых компаний.

Напомним, 2 октября 2019 года депутаты признали утратившим силу закон от 7 июля 1999 года "О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации". В этот список входили более тысячи различных предприятий, многие из которых уже обанкротились, ликвидированы и прекратили существование.

В пояснительной записке отмечалось, что исчерпывающий список имущества и объектов, которые нельзя приватизировать, а также признаки, по которым этого нельзя делать, уже изложены в законе о приватизации государственного и коммунального имущества. 

Несмотря на это Верховная Рада поручила Кабинету министров в течение трех месяцев разработать новый список компаний, которые должны остаться в государственной собственности.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также