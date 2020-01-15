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​Ярославский хочет купить банк "Кредит Днепр"

Национальный банк ждет от бизнесмена пакет документов.

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский хочет купить банк "Кредит Днепр", который сейчас принадлежит Виктору Пинчуку.

Об этом изданию FinClub сообщила первый замглавы Нацбанка Катерина Рожкова.

"Все верно, господин Ярославский подал соответствующее письмо о намерениях в начале декабря. Но документы на согласование существенного участия в банке мы пока не получали. На текущий момент сложно оценить сделку, поскольку нам неизвестны ключевые условия, включая размер приобретаемого пакета. Многое также будет зависеть от планов господина Ярославского по развитию банка. Эти и другие вещи мы будем обсуждать с Александром после получения полного пакета", - сказала она.

Напомним, в 2017 году Ярославский пытался купить у россиян Проминвестбанк и Сбербанк, но переговоры не увенчались успехом.

Ярославский также был основателем Укрсиббанка (входил в число крупнейших на Украине) и впоследствии продал его французскому BNP Paribas.

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