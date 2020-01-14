Рада направила 2 млрд гривен на обещанные Зеленским дешевые кредиты

Верховная Рада направила 2 млрд гривен в Фонд развития предпринимательства.

За соответствующий законопроект №2589 во втором чтении и в целом проголосовал 261 народный депутат.

Согласно принятому решению, специальный фонд государственного бюджета на 2020 год увеличен на 2 млрд гривен за счет средств от досрочного погашения векселей Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Эти деньги направляются на новую бюджетную программу "Фонд развития предпринимательства".

Средства по этой программе будут направлены на удешевление кредитов путем частичной компенсации процентной ставки (1,5 млрд гривен), а также на предоставление частичных гарантий конечным заемщикам (0,5 млрд гривен).

Законопроект является одной из составляющих по реализации инициативы президента Владимира Зеленского - программы "5-7-9" по поддержке малого и среднего предпринимательства, которая должна заработать с 1 февраля 2020 года.

Размер кредитов по этой программе будет достигать 1,5 млн гривен на пять лет, а процентная ставка будет зависеть от выручки и созданных рабочих мест: