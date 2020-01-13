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​У Google появился R&D-центр в Украине

Офис открыт на базе купленной осенью компании CloudSimple.

​У Google появился R&D-центр в Украине
Фото: Макс Требухов

Google создал R&D-центр в Украине на базе купленной в ноябре компании CloudSimple.

Об этом сообщило издание AIN.UA.

В ноябре 2019 года Google купила CloudSimple с офисом в Киеве. В январе 2020-го сотрудники киевского офиса CloudSimple стали сотрудниками киевского офиса Google.

До сих пор украинский Google был занят только работой с местными рекламодателями. Теперь он стал 3-м из 8 офисов Google в регионе Центральной и Восточной Европы с R&D центром. Два других - Google Польша и Google Венгрия.

Основатель компании CloudSimple - Гуру Пангал, он стартовал бизнес в 2016 году. В 2020 году у компании 3 офиса: в Бангалоре, Киеве и главный - в Санта-Клара, Калифорния. 

Киевский офис CloudSimple находится в БЦ "Астарта", в нем работает около 30 человек. ООО "КЛАУДСИМПЛ УКРАИНА" зарегистрировано в августе 2018-го. 

Напомним, в ноябре президент Владимир Зеленский предложил основателю Alibaba тоже открыть R&D-центр в Украине.

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