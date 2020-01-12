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Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров сельхозпродукции в ЕС

На первом месте - США, на втором - Бразилия.

Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров сельхозпродукции в ЕС
Фото: EPA/UPG

Украина вошла в тройку стран крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в страны Европейского союза по итогам 2019 года. Об этом свидетельствуют данные мониторингового отчета Еврокомиссии.

Отмечается, что с ноября 2018 по октябрь 2019 года Украина экспортировала сельхозпродукцию в Европу на сумму в 7,3 млрд евро. Также Украина за год показала самый высокий прирост экспорта продукции в ЕС - 41% (2,1 млрд евро).

Лидерами поставок сельхозпродукции в Европу стали США - 12,3 млрд евро, и Бразилия - 11,7 млрд евро.

Ранее сообщалось, что экспорт зерна из Украины составил рекордные 49,7 млн тонн. Зарубежные поставки за год выросли на 26%. Также сообщалось, что в 2019 году Украина увеличила экспорт новогодних украшений.

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