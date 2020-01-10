"Нафтогаз" подает обновленные иски против РФ за активы в Крыму

Компания "Нафтогаз Украины" подает обновленные иски против РФ в Третейский суд Гааги. Об этом рассказал директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью LIGA.net.

По словам Витренко, компания намерена обязать РФ выплатить более 7 млрд долларов компенсации за захват имущества в аннексированном Крыму.

"Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований - 5 млрд долларов без учета процентов. Но с процентами это уже больше 7 млрд долларов", - рассказал Витренко.

Он также добавил, что решение Гаагского суда будет, скорее всего, в конце 2020 или в 2021 году.

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу "Нафтогаза" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

Суд подтвердил нарушение "Газпромом" обязательств по объемам транзита и присудил компенсацию в размере 4,63 млрд долл. Это решение означает, что "Газпром" должен был оплатить "Нафтогаза" около 2,56 млрд долл., с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах.

Первую часть компенсации - 2,1 млрд долл. из присужденных 4,63млрд долл. (45%) "Нафтогаз" получил в виде газа, который был поставлен в 2014 году.

20 декабря в Минске Украина и РФ подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет. При этом "Нафтогаз "возьмет на себя риски тарифообразования на транзит газа ОГТСУ.

Помощник президента Украины Андрей Ермак также сообщил, что на переговорах 20 декабря российская сторона согласилась выплатить Украине $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража. Он также отметил, что выплата долга состоится деньгами. Ранее также обсуждались варианты погашения долга газом, а также активами "Газпрома", которые арестовали по требованию "Нафтогаза" в Европе.

27 декабря "Газпром" выплатил "Нафтогазу Украины" $2,9 млрд в счет погашения долга, образовавшегося в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Суммарно "Нафтогаз" по результатам транзитного арбитража получил $5 млрд.