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В 2019 инфляция достигла шестилетнего минимума

В декабре зафиксирована дефляция 0,2%.

В 2019 инфляция достигла шестилетнего минимума
Фото: пресс-служба НБУ

В 2019 году инфляция в Украине составила 4,1%. По данным Государственной службы статистики, это самый низкий показатель за последние 6 лет.

В Госстате также сообщили, что в декабре дефляция составила 0,2%.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в 2019 году повысились на 4,8% (за декабрь - не изменились), на одежду и обувь - понизились на 2,3% (за декабрь снизились на 3,4%), на жилищно-коммунальные услуги - снизились на 1,9% (за декабрь снизились на 2,3%), на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 3,8% (за декабрь снизились на 0,3%), на образование - повысились на 13,5% (за декабрь не изменились).

По сравнению с декабрем 2018 года в декабре 2019 года потребительские цены повысились на 4,1%.

В 2018 году была зафиксирована инфляция 9,8%, в 2017 году - инфляция 13,7%, в 2016 году - инфляция 12,4%, в 2015 году - инфляция 43,3%, в 2014 году - инфляция 24,9%.

Государственный бюджет на 2019 год предусматривает рост инфляции на уровне 7,4%.

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Источник: "Українські новини"
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