Стоимость проезда в электротранспорте Львова выросла до 6 гривен

Исполнительный комитет Львовской мэрии повысил с 13 января стоимость проезда в трамваях и троллейбусах города. Теперь разовый билет будет стоить 6 гривен, а не 5, как раньше, а при покупке у водителя - вообще 7 гривен.

Об этом говорится на сайте городского совета.

Стоимость месячной проездной карточки - 160 гривен. Если ее владелец осуществляет 44 поездки в месяц, стоимость разового проезда составит 3 грн 60 коп., при 60 поездках - 2 грн 60 коп.

Билет за 6 гривен можно приобрести через киоски, такая стоимость также установлена при оплате через Приват24, SMS, терминалы самообслуживания.

Напомним, что в 2018 году Львов посетили 2,2 млн туристов, больше 40% - приезжие из других регионов Украины. За первое полугодие 2019 года город посетили 1,2 млн человек.