Уровень зарплаты в Украине остается существенно ниже, чем в странах Восточной Европы. Об свидетельствует "Обзор рынка труда", сделанный министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В докладе отмечается, что средняя номинальная зарплата в Украине в третьем квартале 2019 года составляла 382 евро. В то же время в Латвии этот показатель был на уровне 1091 евро в месяц (в 2,9 раза больше), в Польше средняя зарплата была 1 143 евро (в 3 раза больше), в Чехии - 1 310 евро (в 3,4 раза больше).

Фото: Минэкономики

Напомним, что при этом, с 1 января 13,2% до 4723 гривен увеличилась минимальная заработная плата в Украине. Теперь минималка в Украине выше, чем в России или Беларуси. Минималка в Украине составляет около 199 долларов. В России так называемый минимальный размер оплаты труда составляет около 195,5 доллара, в Беларуси – около 177,8 доллара.