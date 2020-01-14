Рада решила разобраться с зарплатами и премиями в Кабмине (обновлено)

Верховная Рада в пятницу планирует заслушать информацию членов правительства о зарплатах и премиях в органах исполнительной власти.

Об этом на первом пленарном заседании в 2020 году сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Все из вас видели информацию об увеличении заработных плат народных депутатов Украины. Есть индексация, но она не соответствует цифрам, о которых пишут в СМИ. Есть 100 тысяч, 150 тысяч... Изменения зарплат - около 3 тысяч для народного депутата. Это связано с прожиточным минимумом. В то же время все видели информацию о премировании отдельных руководителей разных учреждений и ведомств. Я думаю, что мне как главе Рады и вам как народным депутатам очень интересно услышать информацию об этих надбавках, премиях", - сказал Разумков.

"Поэтому есть предложение во время часа вопросов к правительству заслушать после министра иностранных дел позицию министров и, возможно, премьера о премиях, которые были насчитаны министрам в Кабинете министров" , - добавил спикер.

Обновление. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко также сообщил, что информация о зарплате в 100 000 у нардепов является фейком и распространяется с целью дискредитации.

"Относительно 100 000 у депутатов – это откровенная ложь и манипуляция, мы готовы, чтобы вы пошли вместе с нами в кассу, под камеры это все сделать, это фейки, которые распространяют с целью дискредитации. Относительно зарплат министров мы будем разбираться. Относительно зарплат членов наблюдательных советов – это следующий вопрос, нужно разбираться еще более глубоко, потому что члены наблюдательных советов совершают очень важную функцию по устранению коррупционной составляющей при управлении крупными государственными предприятиями, но там тоже нужно наводить порядок", – заявил он.

Глава партии "Слуга народа" пообещал, что на странице политсилы в Facebook в день выдачи зарплаты обнародуют выписку ее объема.

Напомним, 3 января издание "НВ" сообщило, что глава Минэкономразвития Тимофей Милованов, который жаловался на низкий оклад, осенью получал премии в размере от 345 до 587% оклада. В результате его итоговая зарплата в ноябре после уплаты налогов составила 64306 грн.

Позже стало известно, что гендиректор "Укрпочты" в 2020 году будет получать 1,89 млн гривен в месяц, а руководители "Нафтогаза" получат 700 млн гривен премии за отсуженные $2,9 млн у "Газпрома".